CHP'li Bayraktutan: "Bu Meclis grup başkanvekillerinin Meclis'i, milletin Meclis'i değil"

TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Arhavi'de heyelan nedeniyle 4 gencin hayatını kaybetmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan, Türk lirasındaki değer kaybına dikkat çeken Bayraktutan şunları söyledi:

"4 tane can Giresun'dan çıkıyorlar ucuz telefon alabilmek için kalkıp Batum'a yolculuk yapıyorlar. Arhavi'de tünel çıkışında yüz bin ton toprağın altında kalıyorlar. Bu kader mi, cinayet mi? Bu olayın iki boyutu var; öncelikle Karadeniz sahil yolu. O dönemde çevreciler kıyameti kopardılar, 'yapılan bu yol cinayettir' dediler. ‘Doğayla oynanmaz’ dediler ve biz Karadeniz'i mahvettik. ‘Bunun bütçeyle ne alakası var’ diyeceksiniz. Bu insanların bütçesi, yaşam hakkı, umutları, evlenmeleri gitti. İşin bir başka boyutu da, 20 kilometre telefon kuyruğu oluyor. Gürcistan nüfusu 3 milyon 800 bin. İddia ediyorum Gürcistan'ın nüfusu kadar telefon satıldı Türkiye'ye. Bu vergi kaybı değil Sayın Bakanlar, burada dinliyorsunuz.

15 Aralık 2006'da 100 lira verdiğimiz zaman 140 Gürcistan larisi alıyorduk. Güçlü Türkiye ya şimdi ise 100 lira veriyoruz 8 lari alıyoruz. Dolar, euro demiyorum lari diyorum. Bu para pul olmuştur. Üç harfli marketlerden hiçbirisi Kemalpaşa'daki kadar iş yapmıyordur. Ucuz diye kuyruğa giriyorlar. Bir gece vakti çocuklar 10 bin lira ucuz telefon alsın diye milyonlarca toprağın altına verdik.

Gürcistan'da cumhurbaşkanı seçildi, parlamento önünde gösteriler yapılıyor. Ortaokul mezunuymuş o yüzden kıyamet kopuyor. Gidin söyleyin gösteri yapmalarına gerek yok. Bizim Yüksek Seçim Kurumu'nu gönderin oraya gereğini yapar.

TÜİK verilerine göre 2023 yılında GSYH'nın illere düşüşü açısından en çok fakirleşen il Artvin. Bugün 4 tane ticaret odası başkanı açıklama yaptı. Hopa Ticaret Odası'nın yönetiminde olan bir arkadaşımız Hopa'daki tır trafiğinin işgalinden dolayı dereden aşağı düşerek öldü. Hopa'yı düşman işgal edemedi tırlar işgal ediyor.”

Konuşmasında milletvekili danışmanlarının özlük haklarıyla ilgili sorunlara dikkat çeken Bayraktutan, şöyle konuştu:

“Kendi hakkını savunamayan adamın hakkını savunamazsınız. Ben 25 yıl avukatlık yaptım. Burada milletvekili danışmanları kıdem tazminatı sorunlarını dile getiriyorlar. Kendi danışmanlarımıza sahip çıkamazsak milletimize nasıl sahip çıkacağız?

Bir de kendi içimizde bir özeleştiri yapacağım. Bunu yapayım mı, diyeyim mi demiyeyim mi diyordum, bütün grup başkanvekilleri beni bağışlasın. Hiçbirinizi incitme niyetim yok. Bu Meclis milletin Meclis’i değil, grup başkanvekillerinin Meclis’i. Bir daha söylüyorum, kendi iç dünyanızda beni onaylamanıza filan gerek yok, hepsi benim yakın dostum. Bu Meclis milletin Meclis’i filan değil. Altı tane grup başkanvekili kendi arasında konuşuyor bizimkiler de dahil. Biz arka taraftan seyrediyoruz arada alkışlıyoruz. Geriye bakıyorlar biz alkışlıyor mı filan diye. Böyle bir Meclis'i kabul etmiyorum. Böyle bir Meclis olamaz. Burada, mutlaka ve mutlaka bir İç tüzük değişikliği mi yapacağız ne yapacağız diye sabahtan akşama kadar grup başkanvekillerinin konuştuğu bir Meclis'i dinlemek zorunda değiliz. Açık açık söylüyorum.

Bir başka şey daha söyleyim, ben milletvekilliği kadar itibarsız bir şey görmedim arkadaşlar. İdare Amiri’yim, bu milletvekilliği kadar itibarsız bir şey görmedim. Bütün milletvekilleri harikaydı, özel yaşamlarında iş yaşamlarında filan geldik bu toplum bizim maaşlarımızı konuşmaktan aldı, şunu bütün Türkiye bilsin, sağlık giderlerini bile bu Meclis ödemiyor artık. Allah sizlere hastalık vermesin. Bunun bilinmesini istiyorum, bunun şerh düşülmesini istiyorum.”