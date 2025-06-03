CHP'li Bayraktutan: Çayda taban fiyatı yükseltilmeli
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇAYKUR’un kota ve kontenjan uygulamasına son verilmesini ve yaş çay taban fiyatının yeniden revize edilmesini talep etti. Bayraktutan, açıklanan 25,44 TL’lik fiyatın üreticiyi mağdur ettiğini ve özel fabrikaların daha düşük fiyattan alım yaptığını belirtti.
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, ÇAYKUR'un kontenjan ve kota uygulamasını sona erdirmesini ve 25 lira 44 kuruş olarak açıklanan yaş çay taban fiyatının revize edilmesini istedi.
Bayraktutan, yaptığı açıklamada, ÇAYKUR'un belirlemiş olduğu taban fiyatı uygulamasının çay üreticisini mağdur ettiğini belirtti. Bayraktutan, şunları kaydetti:
"25 lira 44 kuruşun altında, özel çay fabrikaları tarafından 19 liraya, 18 liraya çay alınmaktadır. Bunun yanında ÇAYKUR, üreticiye kota ve kontenjan uygulamaktadır. Bu da doğru değildir. Çay üreticisinin mahsulü, ürettiği, emeğini kattığı, değer verdiği çay elinde kalmaktadır. Bir an önce ÇAYKUR kontenjan ve kota uygulamasını sona erdirmelidir. Çayın gerçek fiyatı 25 lira 44 kuruş değildir. Bunun üzerine bir fiyat yeniden belirlenmeli ve revize edilmelidir."