CHP'li Belediye Başkanı AKP'ye geçti
31 Mart seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen Şenol Öncül’ün AKP’ye geçişinin, önümüzdeki hafta TBMM’de yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacak rozetle resmiyet kazanması bekleniyor.
Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul Beldesi’nin CHP’li Belediye Başkanı Şenol Öncül'ün, AKP’ye katıldığı bildirildi.
T24’ün haberinde, edinilen bilgilere göre Öncül’ün AKP üyelik işlemleri, AKP Genel Merkezi’nde, AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte parti değişikliği resmiyet kazandı.
ROZET TAKILACAK
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’den Aşdağul Belde Belediye Başkanı seçilen Öncül’ün AKP’ye katılımının, önümüzdeki hafta Çarşamba günü TBMM'de yapılacak AKP Grup Toplantısı’nda kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
Törende rozetin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmasının beklendiği belirtildi.
Öte yandan 31 Mart 2024 seçimlerinde Aşdağul Belediyesi Meclisi’nde CHP’den 5, AKP’den ise 4 üye seçilmişti.