CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, ifadeye çağrıldı

Giresun'un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Çağrı üzerine akşam saatlerinde ilçe adliyesine giden Başkan Dede’nin, ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.