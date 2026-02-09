Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, ifadeye çağrıldı

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Güncel
  • 09.02.2026 00:44
  • Giriş: 09.02.2026 00:44
  • Güncelleme: 09.02.2026 00:46
Kaynak: DHA
CHP'li Belediye Başkanı Hasbi Dede, ifadeye çağrıldı
Fotoğraf: DHA

Giresun'un Görele ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hasbi Dede, hakkındaki soruşturma kapsamında, savcılık talimatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, iddiaya göre sosyal medya üzerinden yapılan bir yazışma nedeniyle yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

Çağrı üzerine akşam saatlerinde ilçe adliyesine giden Başkan Dede’nin, ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BirGün'e Abone Ol