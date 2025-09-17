CHP'li belediye başkanına soruşturma: Yardımcısı gözaltında

Muğla’nın Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında, belediye personelinin ihbarını işleme almadığı, personelin yerini değiştirdiği ve söz konusu iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek, sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, müteahhit Metin Y. ve oğlu Melikcan Y. hakkında da gözaltı kararı verildi. Melikcan Y. gözaltına alınırken, Metin Y. ise firari olarak aranıyor.