CHP'li belediye başkanından katliam yasasına tepki: "Elimizi kana bulamayacağız"

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meclis’te kabul edilen katliam yasasına tepki gösterdi. “Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi kana bulamayacağız” sözlerine yer veren Şahan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı etiketledi.

Kamuoyunda katliam yasası olarak tanımlanan sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifine karşı tepkiler sürüyor.

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu bir paylaşım yaptı.

Şahan, videoda, söz konusu düzenlemeye karşı “Sabaha karşı çıkan katliam yasasını kabul etmiyorum. Sosyal demokrat belediyeler olarak elimizi kana bulamayacağız” sözlerini kullandı.

Paylaşımında, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı etiketleyen Şahan, “İstanbul’un kalbi Şişli’den sözü Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Başkan’a bırakıyorum” ifadelerini kullandı.