CHP'li belediye başkanının AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: İhraç talebiyle disipline sevk edildi

Yalova'nın Altınova ilçesinde CHP'den belediye başkanı seçilen Yasemin Fazlaca hakkında ilgili AKP saflarına geçeceği iddiaları ortaya atıldı. Geçen hafta ortaya atılan iddialar üzerine herhangi Fazlaca tarafından herhangi bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili CHP İl Başkanı Erdem Doğancı ise yazılı bir açıklama yaparak, kamuoyunda yer alan haberlerden dolayı 16 haziranda Yerel Yönetimler Biriminden ilgili milletvekilinin Yalova’ya gelerek inceleme ve temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Doğancı, milletvekilinin gözlem ve tespitlerinden oluşan raporun genel merkeze iletilmesinin ardından konunun 23 Haziran’da yapılan CHP MYK toplantısında gündeme alındığını belirterek, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın’ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu’muzun aldığı karar, gelişen disiplin süreci ve diğer gelişmelerle ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.