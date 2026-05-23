CHP'li Belediye Başkanları olağanüstü gündemle toplandı
CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları, Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde toplandı. Toplantının ardından CHP Lideri Özel ve yönetimine destek açıklaması yapılması bekleniyor.
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları mutlak butlan kararının ardından olağanüstü gündemle bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleşen toplantının saat 10.00'da başladığı öğrenildi.
CHP kaynakları toplantıda yeni dönemde izlenecek yol haritasının masaya yatırılacağını söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultay iptal kararının ardından partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları ile dün CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti.
Adana, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyarete katılamaması sebebiyle bugün Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldiler.
Toplantıya Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ABB Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer katıldı.
CHP'li belediye başkanlarının CHP Lideri Özgür Özel ve yönetimine destek çağrısı yapması beklenirken toplantının ardından yazılı bir açıklama yapılacağı bildirildi.