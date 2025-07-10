CHP'li belediye başkanları Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu bulunan belediye başkanlarının yerine vekilleri bulundu.

Toplantıda, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar görüşüldü, atılacak adımlar değerlendirildi.

Öte yandan, CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.