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CHP'li belediye başkanları Özgür Özel başkanlığında toplandı

CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in başkanlık ettiği toplantıda, son dönemde CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar masaya yatırıldı. Toplantıda, tutuklu belediye başkanları için dayanışma mesajları verilirken CHP binasına da yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.

Siyaset
  • 10.07.2025 15:27
  • Giriş: 10.07.2025 15:27
  • Güncelleme: 10.07.2025 15:31
Kaynak: AA
CHP'li belediye başkanları Özgür Özel başkanlığında toplandı
Fotoğraf: AA

CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.

412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu bulunan belediye başkanlarının yerine vekilleri bulundu.

Toplantıda, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar görüşüldü, atılacak adımlar değerlendirildi.

Öte yandan, CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.

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