CHP'li belediye başkanları Saraçhane'de buluştu: "Rejimin son çırpınışları!"

CHP'li belediye başkanları, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarıyla dayanışma toplantısında bir araya geldi.

Dayanışma toplantısının sonuç bildirgesini okuyan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Türkiye, Ekrem Başkan ile birlikte herkese eşit hizmet sunan, kutuplaştırmayan birleştiren, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan siyaset anlayışıyla tanıştı. Milletimiz, Ekrem Başkan’ı bağrına bastı. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen, neler başardığını gördü. Bugün cezalandırılmaya çalışılan da Ekrem Başkan, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız değil; bugün cezalandırılmaya çalışılan, hizmetle buluşan halkımızdır. Halkımızın iradesidir. Milletimiz, her şeyin farkındadır. Ne başkanlarımızı ne de Ekrem İmamoğlu’nu milletimizin gönlünden silemezsiniz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu karanlık günleri, milletimizin desteği ve inancıyla hep birlikte aşacağız. Her şey çok güzel olacak" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımcı başkanlara yolladığı mesaj, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen tarafından okundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen buluşma, yaşadığı kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Bu sırada ekrana, Zeyrek’in fotoğrafının bulunduğu görsel yansıtıldı.

"ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA TARİH YAZIYORUZ"

İmamoğlu, Köymen tarafından okunan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye’de, bir Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gerçeği vardır. İnsana saygı duymanın, şehre özen göstermenin simgesi haline gelen belediyelerimizle ülkenin dört bir yanında tarih yazıyoruz. İcraatçı ve halkçı yönetim anlayışımızla yerel sorunları, hızlı ve kalıcı bir biçimde çözüyoruz. İsraftan arınmış, şeffaf bütçe yönetimiyle şehirlerimize bereket katıyor, ihtiyaç sahibi hemşerilerimize rahat bir nefes aldırıyoruz. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrım gözetmeyen, partizanlığa asla geçit vermeyen hizmet anlayışımızla, birlik ve kardeşliğimizi güçlendiriyoruz. Üstelik yaptığımız her şeyi, iktidarın hukuk dışı engelleme ve baskılarına rağmen yapıyoruz. Bizler, milletimizin gönlündeki yerimizi büyütüp güçlendirdikçe, iktidarın bize yönelik saldırıları da artıyor. Bize karşı asla seçim kazanamayacaklarını bildikleri için belediye başkanlarımızı, hatta partimizi düzmece iddialarla, kumpas davalarıyla saf dışı etmeye çalışıyorlar.

"ARKAMIZDA MİLLETİN SEVGİSİ, MİLLETİN TAKDİRİ VAR"

Bütün bunlar; ömrünü doldurmuş, çürümekte olan bir rejimin son çırpınışlarıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi sandıkta asla yenemeyecekler, milletin vicdanında asla mahkum edemeyecekler. Çünkü biz, onlarının akıllarının alamayacağı kadar çoğuz ve güçlüyüz. Çünkü bizim arkamızda milletin sevgisi, milletin takdiri var. Bizim arkamızda milletimizin duası var. Haklı mücadelemizi, uğradığımız hukuksuzluğu beldelerimizdeki vatandaşlarımıza anlatarak, bu dönemin adaletsizliklerine dikkat çekmeyi unutmayınız! Bu şekilde milletimizin demokrasi ve adalet bilinci yükselecektir. Milletin sevgi ve takdirinin ne büyük bir armağan ne muazzam bir güç olduğunu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in ardından herkes bir kez daha gördü. Sevgili dostum, kardeşim Ferdi Zeyrek’i özlemle, rahmetle anıyorum. Onun genç ve onurlu ömrünü adadığı değerleri savunmak, önüne koyduğu toplumsal hedefleri başarıya ulaştırmak, anısını yaşatmanın en değerli yollarından biri olacaktır. Bugünkü toplantının bu yolda önemli bir çaba olacağına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum."

"BİZ, MİLLETİMİZİN GÖNLÜNDE YER ETTİK"

Belediye başkanlarının Saraçhane buluşmasında; Zeybek, Çelik ve Aslan da birer konuşma yaptı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan CHP’nin, Türkiye’nin birinci partisi konumuna geldiğine vurgu yapan Zeybek, özetle şunları söyledi:

"Gördüğümüz manzara şudur. Milletimiz, sandığı önünde istemektedir. Milletimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını dört gözle beklemektedir. Ve biz hem cumhurbaşkanı adayımızı hem belediye başkanlarımızı hem de haksız biçimiyle elimizden alınan, ister meclis çoğunluğuyla elimizden alınan, ister kayyım marifetiyle, kazandığımız belediyelere oluşturulan iktidar hegemonyasını, çok yakın bir tarihte yerle bir edeceğiz. Bu hafta sonu Tekirdağ’dayız. Yarın Avcılar'dayız. Şunu söyleyeyim ki; Türkiye'de gidilmedik tek bir coğrafya kalana kadar, bu mücadelemizi 81 il, 7 bölge, 963 ilçenin tamamında hissedilmesini sağlayacağız. Çünkü biz haklıyız. Çünkü biz, milletimizin gönlünde yer ettik. Haksızlık karşısında susmuyoruz.

Genel Başkan’ımızın ortaya koymuş olduğu performansın nasıl milletimizi bir araya getirdiğini ve Haziran ayının başında yapılan anketlerde CHP ile AK Parti arasındaki oy farkının, 10 puanlar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Geliyoruz arkadaşlar, iktidara geliyoruz. Belediyelerimizdeki başarılarımızı yaygınlaştıracağız. Bunun üzerinde yeni siyaset inşa edeceğiz. Birbirimizle, meclis gruplarımızla, örgütümüzle, il ve ilçe başkanlarımızla birlikte, tam bir dayanışma içinde, ilk sandık önümüze geldiğinde, bu millete demokrasinin, bu millete özgürlüğün, bu millete insanca yaşamanın olacağı yeni bir dünyayı vadedeceğiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sonuna kadar yanınızdayız. Sonuna kadar yaptığınız her çalışmayı destekliyoruz. Yolunuz açık olsun arkadaşlar. Buradan Silivri'ye, buradan Buca'ya, buradan Türkiye'nin muhtelif cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."

SONUÇ BİLDİRGESİNİ BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI EŞKİ OKUDU

Saraçhane buluşmasının ardından Zeybek, Çelik ve Aslan, 100’e yakın katılımcı başkanla birlikte kameraların karşısına geçti.

Dayanışma toplantısının sonuç bildirgesi de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından okundu. Eşki tarafından okunan bildirgede kamuoyu ile şu görüşler paylaşıldı:

"CHP’li belediye başkanları olarak, Bandırma’da gerçekleşecek toplantımız öncesinde, milletin evi Saraçhane’yi ziyaret ederek, Ekrem Başkan’ımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne olan desteklerimizi gösterdik. Haksız ve hukuksuz yere Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızın yanındayız. Öncelikle; halkçı belediyecilik anlayışımızı en güzel şekilde icra eden, Manisa halkının gönlüne giren, erken yaşta kaybettiğimiz yol arkadaşımız Ferdi Zeyrek Başkan’ımıza Allah’tan bir kez daha rahmet, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz buluşmamızda, son dönemde yaşanan adaletsizliklere karşı, ortak mücadele kararlılığımızı ve hizmetlerimizi güçlendirme konusunda iş birliğimizi pekiştirdik.

Herkesin bildiği gibi, Sayın Ekrem İmamoğlu, milletin iradesiyle seçimi 3 kez kazanarak, göreve başladığı 2019 yılından itibaren, İstanbul’da büyük bir değişimi başlattı.

• Rantçı belediyeciliğin yerini halkçı belediyecilik aldı.

• Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet dönemi bitti. Halka hizmet başladı.

• Şeffaf, katılımcı, demokratik bir yönetim anlayışı ve liyakatli kadrolar ile İstanbul’un bütçesine bereket geldi.

• Dere yataklarında beton binalar değil Yaşam Vadileri yükseldi.

• Kent Ormanları yapılaşmaya değil düzenleme çalışmalarıyla halka açıldı.

• Anneler Anne Kart’a, çocuklar Halk Süt’e kavuştu.

• Askıda Fatura ile İstanbul tüm dünyaya çok güzel bir dayanışma örneği sundu.

• Çocuklar kreşlere, anneleri istihdama katılma olanağına kavuştu.

• İstihdam Ofisleri ile binlerce iş arayan vatandaşımız, işverenlerle buluştu, iş sahibi oldu.

• 2019’dan önce yurt sayısı sıfırken, İBB tarihinde ilk kez açılan 14 öğrenci yurdu ile İBB tarihinde ilk kez, öğrencilere ev sıcaklığında barınma imkanı sundu.

• Kent Lokantalarında işçiler, emekliler, öğrenciler uygun fiyatla sağlıklı öğünlerle buluştu.

• Ortak kültürel mirasımız olan ecdat yadigarı yapılar, yeni işlevleriyle kentimize geri kazandırıldı.

• İstanbul, dünyanın aynı anda en çok metro inşa eden şehri oldu.

"BU KARANLIK GÜNLERİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Her biri halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışının ürünü olan bu projeler, İstanbulluların büyük teveccühünü kazandı. Türkiye, herkese eşit hizmet sunan, kutuplaştırmayan birleştiren, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan siyaset anlayışıyla tanıştı. Milletimiz, Ekrem Başkan’ı bağrına bastı. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen, neler başardığını gördü. Bugün cezalandırılmaya çalışılan da Ekrem Başkan, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız değil. Bugün cezalandırılmaya çalışılan, hizmetle buluşan halkımızdır. Halkımızın iradesidir. Milletimiz, her şeyin farkındadır. Ne başkanlarımızı ne de Ekrem İmamoğlu’nu milletimizin gönlünden silemezsiniz. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Bu karanlık günleri, milletimizin desteği ve inancıyla hep birlikte aşacağız. Her şey çok güzel olacak."