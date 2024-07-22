CHP'li belediye başkanları toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?

CHP'li belediye başkanları, 1-3 Ağustos günleri arasında Burdur’da bir araya gelecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında düzenlenecek toplantıda, artan et ve süt fiyatlarının tüketiciye yansıması ve sektörün sorunları ele alınacak.

CHP’nin il belediye başkanları toplantısı, 1-3 Ağustos günleri arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında Burdur’da yapılacak.

1 Ağustos perşembe günü başlayacak program, Özel'in Burdur Belediye Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı ziyareti ve Bimttaş Göl Tesisleri’nde akşam yemeği ile devam edecek.

İkinci gün saat 09.00’da başlayacak toplantının açılış konuşmalarını Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gerçekleştirecek. Program, tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'ın sunumuyla devam edecek.

Program Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı Kamil Özcan ve Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp'in konuşması, akıllı teknolojilerin belediyelerde kullanımı, il belediye başkanlarının durum değerlendirmesi, belediye tesislerine gezi ve akşam yemeği ile sürecek.

Program, 3 Ağustos cumartesi günü sona erecek.

ET VE SÜT ÜRETİM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ELE ALINACAK

Edinilen bilgiye göre, toplantıda artan et ve süt fiyatlarının tüketiciye yansıması ve sektörün sorunları ele alınacak. Toplantıda belediye başkanlarının çalışmalarının ortaklaşması, dil birliğinin sağlanması da gündeme gelecek.