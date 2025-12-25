CHP'li belediye depremde yıkılan camiyi onarıyordu: Bakanlık sözleşmeyi feshetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Şubat 2023'teki depremde Hatay'da yıkılan Hatay Ulu Camii’nin CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmasına ilişkin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran CHP Genel Başkanı Yardımcısı Gökan Zeybek, "CHP'li bir belediyenin ibadet alanını onarma çabası neden engelleniyor?" diye sordu.

Zeybek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bugüne kadar yapılan çalışmalar göz önüne alındığında, cami inşaatının zamanında tamamlanamayacağını belirterek sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini yazdı.

İhalenin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin önceki AKP'li döneminde gerçekleştirildiğini ve müteahhit seçiminde CHP’li belediyenin hiçbir rolü olmadığını vurgulayan Zeybek, karardan dönülmesini ve CHP'li belediyenin yürüttüğü rekonstrüksiyon çalışmasının devam etmesi gerektiğini belirtti.