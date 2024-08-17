CHP'li belediye, İlim Yayma Cemiyeti şubesiyle protokolünü iptal etti

İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube Başkanı Mustafa Hoşoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun, belediye ile cemiyetin şubesi arasında 2031'e kadar devam edecek işbirliği protokolünü iptal ettiğini söyledi.

Hoşoğlu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Mutlu'dan, göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla "hayırlı olsun" dileklerini sunmak ve belediyeyle yürüttükleri projeler hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla randevu talebinde bulunduklarını ifade etti.

CHP'li Mutlu tarafından randevu taleplerinin geri çevrildiğini belirten Hoşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkan Mutlu, bizlere ve özellikle de 2007'den bu yana binlerce Bayrampaşalı öğrenciye hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubemize 'öteki' muamelesi yapmıştır. Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Mutlu, Bayrampaşa Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi arasında 15 Mart 2031'e kadar devam edecek işbirliği protokolünü iptal etmiştir. Bayrampaşa Belediyesine ait binamızda 2014'ten bu yana 10 yıldır hizmet veren İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube'mize belediye olarak artık destek vermeyeceklerini, 15 Ağustos 2024'te binayı boşaltmamızı gönderdiği tebligat ile istemiştir."