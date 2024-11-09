CHP'li belediye, Rojda konserini iptal etti

CHP tarafından yönetilen Küçükçekmece Belediyesi, 17 Kasım'da yapılması planlanan Rojda Şenses konserini iptal etti.

Şarkıcı Rojda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iptal kararına tepki göstererirken hazırlıkların tamamlandığını ve Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenmesi planlanan konser için bütün biletlerin satıldığını hatırlattı.

"KÜRT KÜLTÜRÜNE VE SANATINA TAHAMMÜLSÜZLÜK"

Konserin iptal edilmesi için "Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlük" diyen Rojda şu ifadeleri kullandı:

"Belediye ile yapılan sözleşmeye, öncesinde salon kiralama ücreti peşin ödenmesine ve mülki idarelerle yapılan görüşmelerde herhangi bir sakınca belirtilmemesine rağmen belediye başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu, açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir. Bu yasakçı zihniyete karşı, halkımızın da teveccühü ile her yerde ve her koşulda daha iyisini ve daha güzelini yapmaya devam edeceğim. Takdiri değerli halkımıza bırakıyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum.”

AHMET ÖZER TUTUKLANMASINA GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ

CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçildikten 8 ay sonra 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Ahmet Özer'in tutuklama gerekçeleri arasında Rojda konserinde atılan sloganlar da yer almıştı.