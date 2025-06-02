CHP'li belediyelere medya operasyonu

İktidarın CHP'li belediyeleri işlevsizleştirme operasyonları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik son tutuklamalarla adeta fiili kayyum uygulamaları başlatan iktidar, belediyeleri medya eliyle de suçlamayı sürdürüyor.

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, katıldığı bir televizyon programında Adıyaman halkının Gazze’ye gönderdiği yaklaşık 10 milyon TL’lik yardımın CHP’li belediye tarafından faiziyle geri istendiğini iddia etti. Kablan'ın, 31 Mart seçimlerinde CHP yönetimine geçen Adıyaman Belediyesi'nin, Gazze'ye yapılan 10 milyon TL'lik yardımın faiziyle geri talep ettiği iddiaları da yandaş basında genişçe yer buldu.

İHH KENDİSİ GERİ GÖNDERDİ

CHP'li Adıyaman Belediyesi ise iddiaları yalanladı. Belediye tarafından BirGün'e yapılan açıklamada, İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) söz konusu yardımın gönderildiği belirtilerek, "İHH yardımı uluslararası güvenlik gerekçesiyle iletememiş. Sonra da nisan ayında bizi ziyaret edip durumu açıkladılar. Görüşmede 'Bu parayı gönderemedik, Adıyaman da deprem bölgesi' diyerek iadesini önerdiler. Alınan kararla paranın iadesi gerçekleştirildi İHH tarafından. Bizim parayı geri istediğimiz ve hatta faiziyle istememiz gibi bir durum söz konusu değil. Gazze halkına uzatılan her yardım eli değerlidir. Bu yardımın ulaşıp ulaşmaması üzerinden spekülasyon yaratmak, dayanışma duygusunu zedelemeye çalışmak en hafif tabirle sorumsuzluktur" denildi.

Dekontlarda yardımın gönderildiği yer aldı

Belediye'den yapılan açıklamada yaşanan süreç şöyle anlatıldı:

"Söz konusu haberlerde ve açıklamalarda Belediye Başkanımız Sayın Av. Abdurrahman Tutdere hedef gösterilerek kamuoyunda kasıtlı bir algı oluşturulmaya çalışılmakta, kamuoyunun mazlum Gazze halkına duyduğu derin hassasiyet istismar edilerek dezenformasyon yapılmaktadır. Öncelikle bilinmelidir ki, bu yardım kararı Adıyaman Belediye Meclisi tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde; 5 Mart 2024 tarihinde alınmış, karar doğrultusunda bahsi geçen 10 milyon TL meblağ 22 Mart 2024 tarihinde yardımı ulaştırmakla sorumlu olan İnsani Yardım Vakfı (İHH)’na iletilmiştir. Ancak, Belediye Başkanımız Sayın Av. Abdurrahman Tutdere’nin göreve başlamasının ardından, 25 Nisan 2024 tarihinde İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Av. Uğur Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Göksun Belediyemizi ziyaret etmiş; uluslararası gelişmeler, savaş ortamı ve güvenlik riskleri nedeniyle yardımın Gazze’ye ulaştırılamadığını bildirmişlerdir. Ayrıca bu süreçte, 6 Şubat depremlerinden en ağır şekilde etkilenen illerden biri olan Adıyaman’ın hâlâ ciddi barınma, altyapı ve sosyal destek ihtiyaçlarıyla mücadele ettiğine dikkat çekilmiş; hem uluslararası gelişmeler ve savaş koşulları nedeniyle yardımın ulaştırılamaması hem de yerel öncelikler doğrultusunda bağışın iade edilebileceği konusu gündeme getirilmiştir. Görüşme sonucunda, yardımın iadesi kararlaştırılmış ve alınan karar doğrultusunda, 7 Mayıs 2024 tarihinde bağış, usulüne uygun şekilde İHH tarafından Belediyemize iade edilmiştir."

'GAZİOSMANPAŞA'DA PARA ÇIKTI' YALANI

İktidara yakınlığıyla bilinen bazı medya organlarında yine İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonları sırasında Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yapılan aramada "Balya balya para çıktığı" iddiaları ortaya atıldı. Ancak Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin gözaltına alındığı operasyonda arama anları diye servis edilen görüntülerin farklı bir operasyona ait arşiv görüntüsü olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu haberlerin gerçek dışı ve kasıtlı olarak servis edildiğini belirterek kamuoyuna açıklamada bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, haberlerde kullanılan kasa ve döviz görüntülerinin belediye binasında çekilmediği, farklı operasyonlara ait arşiv görüntülerinin manipülatif şekilde bu haberlere monte edildiği ifade edildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu tür mesnetsiz ve yanıltıcı iddialar karşısında tüm hukuki hakların kullanılacağını ve ilgili kişi ya da kurumlar hakkında yasal süreç başlatıldığını da duyurdu.