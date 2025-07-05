CHP'li belediyelere operasyon Ankara'da protesto edildi: "Herkes biliyor ki bu halkın önüne sandık geldiğinde, 31 Mart’ın daha üstten bir tekrarı çıkacak"

CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyonda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek ve tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine seçilen Başkanvekili Ahmet Şahin'in gözaltına alınması, Yüksel Caddesi'nde Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından protesto edildi.

Basın açıklamasında konuşan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Kuşkusuz, bildik yöntemlerle saldırı bize yöneldi. İtirafçı adı altında iftiracılar yaratan bir sistemin sonucu olarak belediye başkanlarımız önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Bu sabah yeni gözaltılarla uyandık" dedi.

"Neden yapıyorlar? İktidarı terk etmemek için yapıyorlar" diyen Erkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peki biz hep birlikte neyin peşindeyiz? Aslında iki evrensel kavramın peşindeyiz: Adalet istiyoruz ve eşitlik istiyoruz. Adaleti herkes için istiyoruz; işçi için de çiftçi için de emekli için de... Herkes için istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Eşit olmayan insanların, siyasal olarak eşit olmayan, ekonomik olarak eşit olmayan insanların olduğu bir ülkede yaşamak istemiyoruz. Artık yeter diyoruz.

"FAŞİST BİR YÖNETİMİN KARŞISINDAYIZ"

Farkında değiller ama bir kere daha buradan ilan etmek istiyorum: Biz hepimiz, tüm ezilenler, tüm ötekileştirilenler; karşı karşıya olduğumuz yönetimin ne olduğu konusunda uzlaştık, farkındayız. Faşist bir yönetimin karşısındayız. Bunun adını hiç zorlanmadan hep birlikte koyabiliyoruz. Buna karşı nasıl mücadele edebileceğimiz konusunda da deneyimimiz var. Çok yol aldık. Birlikte mücadeleyi, isteseniz de istemeseniz de örgütleyeceğiz, kurumsallaştıracağız. Geriye bir tek şey kalıyor: Bu halkın önüne bu sandığı getirmek. Herkes biliyor ki bu halkın önüne sandık geldiğinde, 31 Mart’ın daha üstten bir tekrarı çıkacak. Geri sayım başladı. Bu geri sayımı durduracak hiçbir şey yok. Her gün, bugün gözaltına aldığınız kadar arkadaşımızı gözaltına alsanız da en geç Nisan 2028’de bu sandığı önümüze getirdiğinizde ayakta olacağız. Bu ülkeyi biz yöneteceğiz. Herkese adil, demokratik davranacağız ama suç işleyenlere de yakasından yapışacağız. Nisan 2028’de adil ve eşit bir Türkiye’nin ilk adımları atılacak. Bu adımlardan bir tanesi de adaletsiz, hukuksuz davrananların yakasına yapışmak olacak."

"AKP MİLİTANI CUMHURİYET SAVCISI TALİMATIYLA ÜÇ BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI"

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise "Faşizmin tamamen kurumsallaştığı, yasama yürütme ve yargı erklerinin tek bir kişinin iradesine bağlandığı otoriter rejimin altında yaşıyoruz. Aynı zamanda halkın iradesinin sistematik olarak gasbedildiği bir dönemden geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP’li belediye başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösteren Karagöz, “AKP militanı Cumhuriyet savcısı talimatıyla üç belediye başkanı gözaltına alındı. AKP’ye destek veren siyasi partiler 2016 yılından bu yana halkların iradesini gasp etmekte oldukça marifetli olduklarını biliyoruz. Tepkimiz artarak devam edecek. Faşizme karşı, halkların iradesi, savaşa karşı ‘barış’ diyeceğiz. Milyonların oyları ile seçilmiş belediye başkanlarının itibarsızlaştırılarak gözaltına alınması karşısında safımız, belediye başkanlarımız olacaktır” diye konuştu.