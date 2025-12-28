CHP'li belediyelere operasyon: Bekir Önder sağlık kontrolüne getirildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP Bayrampaşa İlçe Yöneticisi Bekir Önder, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi.
CHP'li belediyelere yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları nedeniyle operasyonlar devam ediyor.
Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik dün (27 Aralık) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nden Bekir Önder, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe Yönetimi'nden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bekir Önder, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolüne getirildi.
CHP'li belediyelere yönelik mali operasyon kapsamında 17 Eylül'de Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı.