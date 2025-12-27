CHP'li belediyelere operasyon: İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltında!

CHP'li belediyelere yönelik "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları nedeniyle operasyonlar sürüyor.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in sosyal medya hesabından aktardığı bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında aralarında İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak'ın da olduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, İBB İtfaiye Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak gözaltına alındı.

Operasyonda, Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetimindeki Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse de gözaltına alındı.

REMZİ ALBAYRAK KİMDİR?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, TSK’nin çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu.

Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti. 2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi.

Albayrak, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı olarak atandı.