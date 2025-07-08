CHP'li belediyelere operasyon: Karalar ve Tutdere dahil 13 kişinin savcılık ifadeleri başladı

CHP'li belediyelere yönelik süren son operasyonda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret için geldiği İstanbul'dan dönerken uğradığı ablasının Gebze'deki evinde gözaltına alınan Karalar ile Ankara'dan Adıyaman'a dönmek isterken 5 Temmuz'da gözaltına alınan Tutdere, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

4 gündür burada işlemleri süren Karalar, Tutdere ve diğer 11 isim bu sabah sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sevk sırasında basın mensupları kontrol noktasından uzak tutuldu.

Karalar ve Tutdere, saat 09.15 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltındaki isimlerin savcılık ifadeleri alınıyor.

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CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon, Aziz İhsan Aktaş'ın ve yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri gerekçe gösterilerek düzenlenmişti.

Operasyon kapsamında aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve 2 ayrı 'rüşvet' eylemi suçlamasıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in olduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Böcek, 5 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklanan Muhittin Böcek, savcılıktaki ifadesinde ‘rüşvet’ suçlamalarını reddederek, "Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" demişti.