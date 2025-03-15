CHP'li belediyelere operasyon: Şükrü Genç dahil 17 kişi tutuklandı

CHP'li Sarıyer ve Şişli Belediiyesi'nin eski çalışanlarının da aralarında olduğu "DHKP-C’ye finansman sağladıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 34 kişiden 17'si tutuklandı, 17'si serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı belediye çalışanlarının "DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 olmak üzere toplam 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul'daki 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile dönemin Ataşehir ve Maltepe belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar dün sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

26 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan ve aralarında Şükrü Genç, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Maltepe İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ve Maltepe İlçe Belediye Başkanı Özel Kalemi Melih Morsünbül'ün de olduğu 26 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Genç, Özdemir, Battal ve Morsünbül'ün "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla sevk edildiği belirtildi. 8 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi.

17 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Nöbetçi hakimlik, başta Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay olmak üzere 17 kişinin "terör örgütünü finanse etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.

Aralarında İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın da olduğu 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıdı.