CHP'li belediyelere 'terör' soruşturması: 32 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li Sarıyer ve Şişli belediyelerine “DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda İstanbul’daki 15 ilçe belediyesi ile Samsun, Bursa ve İzmir illerinde toplam 34 adrese yönelik eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

KILIÇ MAĞDUR, İNÖNÜ VE SARIGÜL TANIK OLARAK ÇAĞRILDI

Eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın 'mağdur', eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Emir Sarıgül'ün 'tanık' sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sarıyer ve Şişli belediyelerine DHKP-C’ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şahıs, DİH ve Kazova içerisinde 12 şahıs, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8 toplamda 38 şahıs tespit edilmekle 11 Mart günü saat 06.00 itibariyle Maltepe 4, Kâğıthane 3, Şişli 3, Sarıyer 6, Küçükçekmece 1, Eyüpsultan 1, Sultangazi 1, Pendik 1, Beylikdüzü 1, Bağcılar 1, Kartal 3, Ümraniye 2, Fatih 1, Ataşehir 2, Beykoz 1 olmak üzere 31 adrese, il dışında ise Samsun 1, Bursa 1, İzmir 1 olmak üzere 34 adrese yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma icrası kapsamında bu zamana kadar 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Arama işlemleri halen devam etmektedir."