CHP'li belediyelere yeni operasyon: Abdurrahman Tutdere ve Zeydan Karalar gözaltına alındı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı.

Tutdere, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum" ifadelerini kullandı.

Sabah Ankarada evimden gözaltına alındım. İstanbul’a götürülüyorum. — Abdurrahman TUTDERE (@avtutdere) July 5, 2025

Gözaltıların, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştiği öğrenildi.

BÜYÜKÇEKMECE BAŞKANVEKİLİ DE GÖZALTINDA

Operasyonlarda, Tutdere ve Karaları'ın da aralarında olduğu toplam 10 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin de bulunuyor.

Aziz İhsan Aktaş’ın “örgüt elebaşı olmakla” suçlandığı soruşturmada suç örgütünün, belediye başkanları ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip ihaleleri organize ettiği iddia ediliyor.

CHP'DEN İLK TEPKİ: BİR MİLLETİ BÖYLE TESLİM ALAMAZSINIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, gözaltılara ilişkin, "Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında.. Birisi Adana gibi Başkan, diğeri 6 Şubat depreminde “unutulan Adıyaman’ın” kahramanı.. Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke.. Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız" açıklamasında bulundu.

Adana ve Adıyaman Belediye başkanlarımız gözaltında..

Birisi Adana gibi Başkan, diğeri 6 Şubat depreminde “unutulan Adıyaman’ın” kahramanı..

Borsayı düşündüğünüz kadar adalet kaygınız olsaydı keşke..

Bir milleti böyle teslim alamazsınız, alamayacaksınız.. — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) July 5, 2025

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