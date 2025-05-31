CHP'li belediyelere yeni operasyon: DEM Parti Eş Genel Başkanlarından ilk tepki

Çok sayıda CHP'li belediyelere yönelik bu sabah düzenlenen operasyonlar hakkında açıklama yapan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan operasyonların kabul edilemez olduğunu ve toplumsal barışı zedelediğini ifade etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li belediyelere yönelik soruşturma kapsamında başlattığı operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaymladığı paylaşımla operasyona tepki göstererek "halkın iradesi" vurgusu yaptı.

Gözaltıları kınadığını söyleyen Hatimoğulları'nın paylaşımı şu şekilde:

"İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir."

Bakırhan ise, operasyonların kabul edilemez olduğunu ve toplumsal barışı zedelediğini ifade etti.

Bakırhan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz."