CHP'li belediyelere yeni operasyon: Özgür Özel, İstanbul'daki tüm parti yetkililerini toplantıya çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonların ardından İstanbul'daki milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini, İstanbul İl Başkanlığı’nda toplantıya çağırdı.

Tüm seçilmişler, İstanbul’daki yeni operasyona ilişkin tüm süreçleri yakından takip edecek.

Özel’in, Düzce ve Antalya mitinglerinin ise ertelenmeksizin yapılmasına karar verildi. CHP'nin Düzce mitingi bugün saat 14.00'te, Antalya mitingi ise yarın 19.00'da yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da olduğu 47 kişi hakkında 4 farklı soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilmişti.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Adana'da Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Oya Tekin ile Kadir Aydar için de gözaltı kararı çıkarıldı.