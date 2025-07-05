CHP'li belediyelere yeni operasyon: Türkiye Barolar Birliği'nden tepki

Türkiye Barolar Birliği (TBB), "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"ne yönelik soruştumalar kapsamında CHP'li belediyelere yönelik yapılan yeni operasyonlara tepki göstererek Anayasa Mahkemesi’nin seçilmiş kişilere yönelik özgürlüğü sınırlayan tedbirlerine dikkat çekti.

TBB'den, CHP'li belediyelere yönelik yapılan yeni operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Bu sabah Adana, Adıyaman, Antalya ve Büyükçekmece belediye başkanlarının gözaltına alındığı haberlerini endişeyle takip ediyoruz" denildi.

İstanbul, İzmir, Adana, Batman, Hakkari, Kars, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Van’da yaşanan tutuklamalar ve kayyum atamalarına dikkat çekilen açıklamada, "Ortaya çıkan tablo hukuk devleti ve demokratik rekabet ilkeleri açısından ciddi sorunlar doğurmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"SEÇİLME VE TEMSİL HAKKINI DA ORTADAN KALDIRIR"

Anayasa Mahkemesi’nin seçilmiş kişilere yönelik gözaltı ve tutuklama gibi özgürlüğü sınırlayan tedbirlerin yalnızca zorunlu ve istisnai durumlarda uygulanabileceğini defalarca vurguladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür işlemler, sadece bireylerin özgürlüğünü değil, seçilme ve temsil hakkını da ortadan kaldırmakta; seçmen iradesine doğrudan müdahale anlamı taşımaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak ceza soruşturmalarında gözaltı ve tutuklamanın istisnai tedbirler olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, seçimle göreve gelen kişiler söz konusu olduğunda çok daha özenli ve ölçülü bir yaklaşım gerektiğini vurguluyoruz."

AVUKAT ONUR BÜYÜKHATİPOĞLU HAKKINDA AÇIKLAMA

Açıklamada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “şüphelilerin yalnızca bir özel müdafii ile görüştürülmesi” yönünde verilen talimatın, açıkça Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olduğunun ve savunma hakkını kısıtladığının altı çizilerek, “Yine gözaltına alınan meslektaşımız Avukat Onur Büyükhatipoğlu’nun mesleki faaliyetleri nedeniyle bu işlemlere maruz kaldığı yönündeki iddiaları da ciddiyetle ele alıyor, savunma hakkının ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığının korunması için süreci yakından takip ediyoruz” denildi.