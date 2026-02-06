CHP'li Belediyelere yönelik operasyonda tutuklanmıştı: 70 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kadıoğulları’nın sağlığı tehlikede

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında 16 Eylül 2025’ten bu yana tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları’nın sağlık durumunun kötüleştiği bildirildi.

Avukat Mine Cebeci Dere, bugün Kadıoğulları’na MR çekimi yapıldığını belirterek, “70 yaşını aşmış olması sebebiyle rahatsızlıkları tutuklu kaldığı süre boyunca daha da artmaktadır” dedi. Dere, müvekkilinin dahiliye, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerine defalarca sevk edildiğini, son olarak 30 Ocak’ta Silivri Devlet Hastanesi Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümünde muayene olduğunu aktardı.

Kadıoğulları’nın beyin sapından kaynaklanan kas hastalığı Myestenia Gravis nedeniyle konuşma ve yutkunma bozuklukları ile denge kaybı riski taşıdığı ifade edildi. Avukat Dere, “Rahatsızlıkları tutuklu kaldığı süre boyunca daha da artmaktadır” diyerek sağlık hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

Avukat Mine Cebeci Dere tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bayrampaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfi Kadıoğulları 16/09/2025 tarihinden beri tutukludur. Tutuklu kaldığı süre boyunca dahiliye, kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji dahil olmak üzere birçok kez Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. 70 yaşını aşmış olması sebebiyle rahatsızlıkları tutuklu kaldığı süre boyunca daha da artmaktadır. Beyin sapından kaynaklanan kas hastalığı olan Myestenia Gravis etkileri artması sebebiyle 30/01/2026 tarihinde de Silivri Devlet Hastanesi Nöroloji ve Beyin Cerrahisi bölümüne gidip muayene olmuştur. 06/02/2026 tarihinde de MR çekilmiştir. Bu rahatsızlığın ilerlemesi konuşma ve yutkunma bozuklukları ile denge kaybı yaşatacaktır."