CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri Saraçhane Parkı'nda buluşacak

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklananların aileleri tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağının ilk etkinliği yarın Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Ailelerin buluşmasına Dilek Kaya İmamoğlu ve Seraf Özer'in de aralarında bulunduğu isimler de katılacak.

Aile Dayanışma Ağı, ilk buluşmasını 1 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirecek.

Buluşmada, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile Ahmet Özer'in kızı Seraf Özer, tutukluların ve ailelerinin maruz kaldığı durumlar hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

Aile Dayanışma Ağı, hukuki süreçlerin adil ve hızlı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Saraçhane Buluşmalarını düzenli aralıklarla sürdüreceklerini bildirdi.

Buluşmaya, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katılacak.