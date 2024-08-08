CHP'li belediyenin zabıta aracı haczedildi

Osmaniye'de CHP'li Kadirli Belediyesi'ne ait zabıta aracına haciz işlemi uygulanarak yediemine teslim edildi.

Aracın haczedilmesiyle ilgili açıklama yapan Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Zabıta aracımızı da itfaiye aracımızı da alsanız hizmeti engelleyemeyeceksiniz" diyerek tepki gösterdi.

Olcar açıklamalarında şunları kaydetti:

"1 Nisan tarihinden sonra Kadirli Belediyemizi 652 milyon lira borç, 2 bin 200 lira kasada parayla devraldık. Şu an geldiğimiz durumda hizmetin önüne geçmek için elinden geleni ardına koymayan birçok firma ile karşı karşıyayız. 27 Şubat ile 22 Mart arası kestikleri faturayı 1 Nisan itibarıyla icraya koyan bir özel firma, dün akşam saatlerinde zabıta aracımızı icra takibi ile polis ekibimizin yakalaması sonucunda yediemin garajına çekilmiştir. 5393 sayılı belediye kanunu madde 15 /9 hükmü, 'Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi resim ve harç gelirleri haciz edilemez.'

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Şimdi bizim zabıta aracımız haczedildi, yarın itfaiye aracımız haczedilecek, diğer gün cenaze aracımız haczedilecek ise biz burada hizmet nasıl yapacağız? Bir yangın çıktığı zaman yangına nasıl gideceğiz? Bir cenazemiz olduğu zaman cenazemizi nasıl götüreceğiz? Kadirli'de çalışma seferberliği ilan ettik. Asfaltlamadığımız yol kalmadı şu anda ana caddeler üzerinde neredeyse o yollar üzerinde hala çalışma yaparken hizmetimi engellemeye çalışıyorsunuz. Biz Kadirli Belediyesi olarak zabıta aracımızı da alsanız, itfaiye aracımızı da alsanız, temizlik araçlarımız da alsanız, hizmeti engelleyemeyeceksiniz. Sonuna kadar Kadirli için mücadele edeceğiz."