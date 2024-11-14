CHP'li Beykoz Belediyesi'ne inceleme başlatıldı
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığı'na müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında da inceleme başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "usulsüz harcama" iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'na yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.
Belediye hakkında "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" ile "Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme" sürecine ilişkin usulsüzlük iddiaları ortaya atılmıştı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.
Teftiş Kurulu'nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.