CHP'li Biçer Karaca'dan kadına yönelik şiddet raporu: Komisyon ve öneri çok, önlem yok

TBMM Başkanvekili CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM’de kadına yönelik şiddetle ilgili kurulan komisyonların raporlarını tek tek inceledi, kurulan ilgili 15 komisyon ve alt komisyon raporlarında yer alan kadına yönelik şiddeti önlemeye dair verileri raporladı. Biçer'in çalışması, TBMM’de 2006 yılından bugüne; 14 komisyonda toplam kadına yönelik şiddeti önleme için 1248 öneride bulunulduğunu ancak önerilerin büyük çoğunluğunun hayata geçirilmediğini ortaya koydu.

Hayata geçirilmeyen önerilerin istatistiklerini paylaşan Gülizar Biçer Karaca’nın çalışması, siyasi iktidarın kadına yönelik şiddette sıfır tolerans algısının nasıl boşa çıktığını göz önüne serdi.

Kadına Yönelik Şiddet (KYŞ) ile ilgili 14 Komisyon ve alt komisyondaki önerileri inceleyen Biçer Karaca; 22. Yasama Döneminden bugüne kurulan 15 komisyondaki bini aşkın önerinin hayata geçmesi durumunda bugün kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerindeki vahim ve ürkütücü tablonun yaşanmayacağını belirtti. İlgili bakanlıklardan TBMM’nin önerilerinin neden dikkate alınmadığına dair yanıt beklediklerini ifade eden Karaca, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili anaakımlaştırma, bütçeleme ve farkındalık faaliyetlerinin bugün tamamen yok sayılan bir hale gelmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadına yönelik şiddeti önleme sorumluluğunda ne yazık ki bir geri gidiş olduğunu kronolojik olarak görmek mümkün. Sadece kadınlar değil tüm toplum ve eşitlik hayali açısından toplumsal cinsiyet tanımının reddi kabul edilemez bir zihniyetin sonucu olarak ortada” diye konuştu.

TBMM’de 2006 yılından bugüne; 14 komisyonda toplam kadına yönelik şiddeti önleme için 1248 öneride bulunulduğunu, 1 komisyon raporunun TBMM sitesinde bulunamadığını, Meclis’te raporlaşan önerilerin büyük çoğunluğunun ise hayata geçirilmediğini tespit ettiklerini söyleyen Gülizar Biçer Karaca, kapsayıcı önerileri tasnif sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.