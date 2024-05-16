CHP'li Biçer Karaca: Yaşananlar beklenen "normalleşme"nin gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, "Son iki günün yargı kararları ve siyasi gelişmeleri, iktidarın demokrasi ve hukukun temel ilkelerinden ne denli uzaklaştığını gösteriyor… Gezi davası, Kavala’dan Can Atalay’a tutuklular ve Kobani Davası kararları, beklenen "normalleşme"nin gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor" dedi.

CHP Denizli Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, sosyal medyadan gelişmeleri değerlendirdi. Karaca, son iki gündür yaşananlara atıfta bulundu ve beklenen "normalleşme"nin gerçekleşmeyeceğini ortaya koyduğunu kaydetti.

Biçer Karaca, şu mesajı paylaştı:

"Son iki günün yargı kararları ve siyasi gelişmeleri, iktidarın demokrasi ve hukukun temel ilkelerinden ne denli uzaklaştığını gösteriyor…

Gezi davası, Kavala’dan Can Atalay’a tutuklular ve Kobani Davası kararları, beklenen "normalleşme"nin gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor...

Erdoğan bir kez daha; “benim normalim bu, yumuşayacaksanız bu ‘normal’ için yumuşayın” mesajı veriyor.

“Kobani düştü düşecek’ten hukuk devletini yerlere düşüren geçmişin yanlış politikalarının şimdinin siyasi intikamına döndüğünü görmek hukuk adına, toplumsal barış umutları adına çok üzücü…

Oysa hukuk, herkes için eşit çalışmalı; kişisel hesaplaşmalar, siyasi intikamlar, ikballer için değil.

Bugünün sonuçlarının demokrasinin temel değerlerine zarar verdiğini, kutuplaşmayı derinleştirdiğini görmemek için hayata Erdoğan’ın gözünden bakmak gerekiyor sanırım.

Adaletin tarafsızlık ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda sağlanması gerektiğini hatırlamak bir gün iktidardakiler için de önemli olacak..."

Son iki günün yargı kararları ve siyasi gelişmeleri, iktidarın demokrasi ve hukukun temel ilkelerinden ne denli uzaklaştığını gösteriyor…



Gezi davası, Kavala’dan Can Atalay’a tutuklular ve Kobani Davası kararları, beklenen "normalleşme"nin gerçekleşmeyeceğini ortaya koyuyor...… — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) May 16, 2024

ÖZGÜR ÖZEL: BUNUN NERESİ NORMALLEŞME DEMEYE BAŞLAR İNSANLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de BirGün'e verdiği röportajda, normalleşmeyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Özel, şunları kaydetmişti: "Erdoğan’ın bu iklimden Türkiye'yi çıkarmak istiyorsa bu davranış biçimlerinden uzaklaşması lazım. Mesela dünkü atama 31 Mart sonrası beklediğim normalleşme sürecine uygun bir atama değildi. Ben ‘Bunu atama” demem. Ama ülke normalleşiyorsa sen de ‘Gel Anayasa yapalım’ diyorsan bunlar yapılmamalı. Anayasa’nın yargı, yasama, yürütmeyi bağlayan maddelerine doğrudan kafa tutan bir hakimi oraya atıyorsan nasıl yol alınacak? ‘Temkinli iyimserliğiniz sürüyor mu’ diye soruyorsunuz. Daha temkinli bir iyimserlik içindeyim artık, dünkü atamadan sonra. Tek başına normalleşmenin siyasetini yapmakla ülke normalleşmez. Normalleşirsen normalleşir. Normalleşme deyip, en sert tercihlerde bulunursan, bunun neresi normalleşme, demeye başlar insanlar.”