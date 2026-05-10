CHP'li bir Belediye Başkanı hakkında daha soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin soruşturma izni verdi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan 2 milyon TL'lik dekorasyon işinde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Söz konusu çalışmanın bir firma tarafından 28 Ekim’de tamamlandığı, buna karşın ihalenin 31 Aralık 2024’te düzenlendiği, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025’te imzalandığı ileri sürüldü.

Usulsüzlük iddiasını AKP Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin’in İçişleri Bakanlığı’na taşıdığı belirtildi.