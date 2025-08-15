CHP'li Bülbül'den Çerçioğlu'na istifa çağrısı: Madem yargıdan korkmuyorsunuz neden AKP'nin boyunduruğuna girdiniz?

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'den ayrılarak AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ilişkin eleştirilerini sıraladı.

Bülbül, şöyle konuştu:

"CHP’de siyaset yaptığınız dönemde sizi yolsuzlukla itham eden AKP’li siyasetçilerle dün nasıl yan yana geldiniz? Ellerini havaya kaldırdınız? Madem yargıdan korkmuyorsunuz neden AKP'nin boyunduruğuna girdiniz? Oy veren 344 bin CHP’nin iradesine ettiğinizi ihanet vicdanınıza sığıyor mu? CHP’li seçmenin iradesine ihanet edip, AKP’ye geçmek mi siyasi dürüstlük. Bu yüzle Aydın sokaklarına nasıl çıkacaksınız? Silivri zindanlarında kumpaslara, iftiralara karşı dimdik duran onlarca yoldaşımızın emaneti olan halkın iradesini korurken, CHP’lilerin oyunu pazarlık konusu yapanların ihanetini bu halk unutmayacak. Yaşananlardan sonra belediye başkanlığından istifa etmek, siyasi ahlakın getirdiği bir zorunluluktur. Biz kimin neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Tek adama ne yerelde ne de genelde biat etmedik, etmeyeceğiz.

"YAZIKLAR OLSUN"

Aydın’ın da, Türkiye’nin de siyaset tüccarlarına ihtiyacı yoktur. Yazıklar olsun. İlk sandıkta halkımız sizi siyaset sahnesinden silecek. Belediye başkanlarımızı, partililerimizi, yetişmiş bürokratlarımızı hukuksuzca zindanlara koyan, zulmeden AKP kapısında 'soruşturmalarımı kapatın' diye diz çöküp yalvaranlardan dürüstlük ve siyasi ahlak dersi dinleyecek değiliz. Halkın iradesini kendi siyasi kariyerinin pazarlığında kullanmaya kalkışanların bize dürüstlük ve ahlak dersi vermeye kalkması en hafif tabiriyle hayasızlıktır."