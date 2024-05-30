CHP'li Bülbül'den 'Seferberlik Yönetmeliği'ne tepki

TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılıp ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’nin yayımlanmasına tepki gösterdi. Bülbül, "Tek adamın imzası ile ülkenin tüm imkanlarının seferber edilmesine imkân veren bu düzenlemeyi kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 34 yıldır yürürlükte bulunan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nü yürürlükten kaldırıp, ‘Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği’ yayımlamasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Tek kişinin ülkenin tüm imkanlarını seferber etme yetkisini alması kabul edilemez diyen CHP’li Bülbül, “Anayasal hak ve özgürlükleri tanımayan ve meri Anayasayı rafa kaldıran AKP iktidarı, yargı reformu paketleri adı altında güvenlik ve özgürlük ikileminde korku iklimini genişletmek ve muhalif sesleri susturmak amacıyla hukuk devleti, demokrasi, özgürlük dışı Anayasal hak ve özgürlüklerin kullanımına engel olucu bir kısım yasal düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirmeye devam etmektedir" dedi.

"KORKU İKLİMİNE DOĞRU SÜRÜKLENİYORUZ"

Söz konusu düzenlemenin zamanlamasının bir tesadüften ibaret olmadığını ifade eden CHP’li Süleyman Bülbül, “Gelinen noktada, yurttaşların Anayasa’nın 34. Maddesi ile korunan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını kullanırken terör kalkışması gerçekleştirmekle itham edilebileceği bir korku iklimine doğru sürükleniyoruz. Artık Cumhurbaşkanı, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nu uygulamak isteyen barışçıl gösterilere “Ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren davranışlar var, kalkışma var, bu nedenle seferberlik ilan ediyorum” diyebilecek" diye konuştu.

"YOK HÜKMÜNDE BİR DÜZENLEME"

Bu yönetmeliğin hukuki bağlamda geçerliliği olmadığını söyleyen CHP’li Bülbül, “Parlamenter rejimde bakanlar kurulu tarafından çıkarılan tüzüğün karşılığı 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile getirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesidir. Ancak söz konusu düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile yönetmelik olarak Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yargısal denetimi Danıştay tarafından yapılmaktadır. CBK’ların yargısal denetimi ise Anayasa Mahkemesi tarafından yapılmaktadır. Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği adıyla çıkarılan düzenleme bakımından Anayasa Mahkemesinin yargısal denetiminden kaçınıldığı ortadadır. Bu haliyle, söz konusu yönetmeliğin hukuki bağlamda bir geçerliliği olmayan, yok hükmünde bir düzenleme olduğu ortadadır" ifadelerini kullandı.