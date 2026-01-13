CHP'li Bülbül, Diyanet'e sordu: BirGün'ün haberi Meclis gündeminde

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, TÜGVA’nın umre organizasyonunun ulaşım ve konaklama dahil tüm giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılandığı iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Bülbül, “Kamunun vergileriyle belirli bir vakfın yöneticilerinin umreye götürülmesi, en hafif tabirle adaletsizliktir. Tartışmalı hutbeler, lüks makam araçları ve yurt dışı gezileri kul hakkına girmek değil midir? Diyanet adaletsiz uygulamalarla gündeme gelmeyi bırakmalı ve tüm vatandaşlara eşit hizmet etmelidir” dedi.

CHP’li Bülbül, BirGün'ün ortaya çıkardığı TÜGVA’nın il ve ilçe temsilcilerinin de aralarında bulunduğu bin 400 kişinin umre organizasyonu kapsamında, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 40 milyon TL harcanarak beş yıldızlı otelde konaklatıldığı, konaklama ve ulaşım giderlerinin bu kapsamda karşılandığı ve ayrıca yurttaşlardan alınan umre bedeli ile TÜGVA heyetinden alınan umre bedeli arasında farklılık bulunduğu iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a sordu.

“BU ORGANİZASYONA ONAY VEREN YETKİLİLER KİMLERDİR”

CHP’li Bülbül, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından TÜGVA il/ilçe temsilcilerinin de yer aldığı bir heyet için umre organizasyonu düzenlenmiş midir? Düzenlenmiş ise bu organizasyona katılan kişi sayısı kaçtır? Söz konusu heyette bulunan kişilerin kurum/kuruluş bazında dağılımı nedir? TÜGVA mensubu/temsilcisi kaç kişidir? Diyanet personeli kaç kişidir? “STK temsilcisi” olduğu belirtilen diğer kişiler hangi STK’lardan ve toplamda kaç kişidir? Bu organizasyon kapsamında konaklama, ulaşım, transfer, rehberlik, yemek, organizasyon, harcırah vb. tüm kalemlerde toplam ne kadar harcama yapılmıştır? Bu kapsamda yapılan harcamaların bütçe tertibi nedir? Hangi program/faaliyet kaleminden karşılanmıştır? Organizasyona katılan kişilerden ücret alınmış mıdır? Yurttaşlardan alınan umre ücreti ne kadardır? TÜGVA heyetinden alındığı belirtilen sembolik umre ücreti iddiası doğru mudur? Ücretlerde farklı uygulama yapılmış ise bunun hukuki dayanağı nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden, vakıf/dernek/özel kuruluş mensupları için daha önce benzer şekilde hac/umre organizasyonu finansmanı yapılmış mıdır? Yapıldı ise 2020-2025 yılları arasında yıl yıl toplam maliyet nedir? Bu organizasyona onay veren yetkililer kimlerdir? Harcama yetkilisi ve harcama gerçekleştirme görevlileri kimlerdir? Söz konusu kamu zararı iddiaları bakımından yetkililer hakkında idari soruşturma başlatılacak mıdır?”

“KUL HAKKINA GİRMEK DEĞİL MİDİR?”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Bülbül, “Daha önce lüks otomobil alımlarıyla gündeme gelen Diyanet, şimdi de TÜGVA üyelerine jest yaparak umre masraflarını karşıladığı iddialarıyla kamuoyunun karşısına çıkmıştır. Diyanet, kuruluş ilkelerine ve kamu kurumlarının tarafsızlık yükümlülüğüne açıkça aykırı hareket etmektedir. Kamunun vergileriyle belirli bir vakfın yöneticilerinin umreye götürülmesi, en hafif tabirle adaletsizliktir. Devletin bir kurumu vatandaşlar arasında ayrıcalık yaratamaz; kamu kaynakları belli çevrelere tahsis edilemez. Tartışmalı hutbeler, lüks makam araçları ve yurt dışı gezileri kul hakkına girmek değil midir? Umre ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşımıza bu uygulamalar haksızlık değil midir? Kamu ahlakı ve şeffaflıkla bağdaşmayan bu iddialar, Diyanet’in toplum nezdindeki güvenilirliğini de zedelemektedir. Diyanet, belli bir siyasi çevrenin kurumu değildir. Bu nedenle adaletsiz uygulamalarla gündeme gelmeyi bırakmalı ve tüm vatandaşlara eşit hizmet etmelidir” dedi.