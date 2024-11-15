CHP'li Bülbül: "HSK, siyasi iktidarın bir sopası olarak mı kullanılıyor?”

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin 15. maddesinde söz aldı.

CHP’li Bülbül, kara para aklama suçlamasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldıran hakimler hakkındaki suç duyurusuna yanıt gelmediğini belirtti.

Bülbül, şunları söyledi:

“Ben kişiler üzerine pek konuşmam ama burada kişiler üzerine konuşmak zorundayım. HSK'nin Saray’dan aldığı talimatla siyasi anlamda yargıya nasıl müdahale ettiğini bir örnekle anlatacağım. Organize suç örgütü lideri Sezgin Baran Korkmaz’ı bilirsiniz. Hakkında başlayan soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz’ın mal varlığına tedbir kararı konuldu, yurt dışı çıkış yasağı verildi. Ama ne oldu? O tarihte İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Hasan Yılmaz, olmayan MASAK raporuna dayanarak mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması ve yurt dışına çıkış yasağı kararının kaldırılmasını talep etti. Bu talebe kim karşılık verdi? Yasin Karaca isminde İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimi karar verdi ve tedbiri kaldırdı. Ondan üç gün sonra Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanlığına gelerek Süleyman Soylu'yla görüştüğü iddia ediliyor. Ve aynı gün yurt dışına kaçtı, şu anda Amerika'da.

“SORUŞTURMA YAPILMASI GEREKİYOR”

Şimdi, bu Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırmak isteyen başsavcı vekili nerede? Önce Bakan Yardımcısı sonra Yargıtay üyesi oldu. Hâkim nerede, Yasin Karaca nerede? O da şu anda İstanbul'da 8. Sulh Ceza Hâkimi. Ben Adalet Komisyonu üyesi olarak geçen dönem de bir suç duyurusunda bulundum. Hasan Yılmaz ve Yasin Karaca hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundum ve HSK’ya başvurdum. HSK'dan gelen yanıtta, Yasin Karaca hakkında somut belge olmadığı için işlem yapılmaması kararı geldi. Yasin Karaca olmayan MASAK raporuna dayanarak yurt dışına çıkış yasağı ve tedbir kararını kaldırıyor. HSK ise, ‘Benim elimde somut delil yok MASAK'ın açıklaması bile yetersiz, işlem yapamam’ diyor. Ben yine HSK 1. Dairesine başvurdum, o da reddetti. Ardından HSK Genel Kuruluna başvurdum, HSK Genel Kurulu’ndan hala cevap yok. Yasin Karaca ne yapıyor? Erişim kaldırma kararı veriyor ve hala görevde. Hasan Yılmaz hakkında yapmış olduğum suç duyurusuna da hala cevap alamadım. 4483 sayılı Kanun’a göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma yapılması gerekiyor.

"SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

Buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum: MASAK tarafından yalanlanan raporu kanıt göstererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak talepte bulundunuz. Burada işlediğiniz suç. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda Yargıtay üyesi olan Hasan Yılmaz hakkında ne gibi bir işlem yapacak? Yasin Karaca hakkında HSK niçin işlem yapmıyor? HSK şu anda siyasi iktidarın bir sopası olarak mı kullanılıyor? Ekrem İmamoğlu davasında karar vermeye yanaşmayan hâkim niçin Samsun'a sürüldü? Ekrem İmamoğlu davasında ‘Burada 'ahmak' sözü Süleyman Soylu'ya söylenmiştir.’ diyen hâkim niçin mahkûmiyet kararı verdi? Bunları sormak istiyorum.”