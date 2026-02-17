CHP'li Bülbül: Sofraya et getirmek hayal, zeytin, peynir özel tüketim oldu

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, ramazan ayına günler kala, sofralara gelen ürünlerin geçen yılla bu yıl fiyatlarını karşılaştırarak, "İşçi, emekli, memur, asgari ücretli açlık ve yoksullukla mücadele ederken iğneden ipliğe her şeye zam yapıldı. Ramazan ayına günler kala sofraya et getirmek hayal olurken, sahurda sofrada zeytin, peynir, yumurta yemek bile emekli için özel tüketim oldu" dedi.

En düşük emekli maaşının, 16 bin 881 liradan yüzde 18,4’lük zam oranıyla 20 bin liraya, asgari ücretin 22 bin 104 liradan yüzde 27’lik zamla 28 bin 75 liraya yükseltildiğini, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 18,60’lık zam verildiğini hatırlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"İşçi, emekli, memur, asgari ücretli açlık ve yoksullukla mücadele ederken iğneden ipliğe her şeye zam yapıldı. Ramazan ayına günler kala sofraya et getirmek hayal olurken, sahurda sofrada zeytin, peynir, yumurta yemek bile emekli için özel tüketim oldu. En düşük emekli maaşı yüzde 18,4, asgari ücret yüzde 27, memur ve memur emeklilerinin maaşı yüzde 18,60 oranında artarken, geçen yıl ramazan ayındaki pide fiyatı bu seneye göre yüzde 25, Medine hurması yüzde 88, zeytin fiyatı yüzde 41,16, peynir yüzde 35,98, yumurta yüzde 33,07, mutfak tüpü yüzde 30,15, sucuk yüzde 34,21, dana kuşbaşı yüzde 54,90, kıyma yüzde 46 oranında arttı."

"1 KİLOGRAM ZEYTİN GEÇEN SENE 379 LİRAYKEN, AYNI ZEYTİN 535 LİRA OLDU"

Geçen sene ramazan ayındaki fiyatlarla, bu sene ramazan ayı fiyatlarını karşılaştıran Bülbül, 2025 yılında 26 ürünün yer aldığı Mega Ramazan Kolisi'nin fiyatı 799,95 lira iken, bu yıl kolideki ürün sayısının 25’e düştüğünü ve kolinin fiyatının yüzde 117 artarak 1.732,25 liraya çıktığını aktardı.

Süleyman Bülbül, geçen sene ramazanda 20 liraya satılan 250 gramlık pidenin bu sene 25 liradan satılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Sofralardan eksik olmayan ve Erdoğan’ın da yiyin diye tavsiye ettiği Medine Hurması geçen sene 350 lirayken bugün 660 liradan satılıyor. 400 gram paket güllaç 350 lirayken bugün 422 liradan satılıyor. Geçen ramazan 995 lira olan mutfak tüpü bugün 1295, 1 kilogram zeytin 379 lirayken, aynı zeytin 535 lira, geçen sene bugün 1 kilogram beyaz peynir 239 lirayken bugün aynı peynir 325 lira, geçen sene bugün 5 litrelik ayçiçek yağı 369 lirayken, bugün aynı yağ 500 liradan satılıyor.

"500 GRAMLIK MAKARNA 20 LİRAYKEN BUGÜN AYNI MAKARNA 30 LİRA"

30’lu yumurta 127 lirayken aynı yumurta bugün 169 buçuk lira, 26,75 lira olan 1 litre süt bugün 55 liradan satılıyor. Bin 140 lira olan dana sucuğun kilosu bugün bin 530 lira, 510 lira olan 1 kilogram dana kuşbaşı bugün 790 lira, 450-500 lira arası olan 1 kilogram kıyma bugün 729 lira, 1 kilogram piliç baget 70 lirayken bugün 140 lira, 104 lira olan 1 kilo 600 gramlık salça bugün 160 lira, 500 gramlık makarna 20 lirayken bugün aynı makarna 30 liradan satılıyor.

Fiyatların bu şekilde olmasının tek sebebi, AKP iktidarının beceriksiz ekonomi politikalarıdır. Yani iktidar, ne ramazanın ne de ramazan sofralarının tadını, neşesini bıraktı. Vatandaşımız bu zulmü bu kötülüğü unutmaz. AKP iktidarı, ilk seçimde sandıkla gidecek; ardından hem ramazanın hem sofralarımızın neşesi hem de 86 milyonun ağzının tadı yerine gelecek."