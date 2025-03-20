CHP'li Bulut: "19 Mart'ta borsa değer kaybı 8.72"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ,İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından piyasalarda ve borsada yaşanan hareketliliği 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanan hareketlilikle kıyasladı.

Bulut, "15 Temmuz darbe girişiminde borsa 7.1 değer kaybetti. 19 Mart'ta yapılan darbe girişiminde değer kaybına bakıyoruz 8.72. Yani 15 Temmuz'daki düşüşten daha fazla. Ve iki defa devre kesici işlediği halde. 41.4 TL'ye geldi dolar. Ve bunun için de Merkez Bankası tam 10 milyar harcadı. Bu iktidar kaybetmeye kaybetti. Ama bu yaptıklarıyla ülkede ne var ne yok herkese kaybettiriyor" dedi.

Bulut, şunları söyledi:

''UMUTLAR YOK DELİYOR''

"Sadece hukuk alanında bir darbe var diye konuşuyoruz. Ya da 19 Mart darbesi CHP'lilere yapılmış gibi bir algı var. Halbuki bakıldığında bu 86 milyonu ilgilendiriyor. Bir tarafıyla yargı kullanıyor bu darbede, diğer tarafıyla toplumda bir güvensizlik oluşmuş durumda. Umutlar yok ediliyor. Ama bu soyut kısım bir de somut kısmına bakalım. 15 Temmuz darbe girişiminde borsa 7.1 değer kaybetti. Bugün 19 Mart'ta yapılan darbe girişiminde değer kaybına bakıyoruz 8.72. Yani 15 Temmuz'daki düşüşten daha fazla. Ve iki defa devre kesici işlediği halde. 41.4 TL'ye geldi dolar. Ve bunun için de Merkez Bankası tam 10 milyar harcadı.

Bu iktidar kaybetmeye kaybetti. Ama bu yaptıklarıyla ülkede ne var ne yok herkese kaybettiriyor. Kendisinin kaybettiği yetmemiş gibi gençlerin umutlarını, yoksulun gelecekle ilgili planlarını, altın, döviz ne kadar değer varsa hepsini yükseltip TL'yi aşağıya indiriyor. Böylesi bir dönemde ne ekonomi toparlamanız mümkün, ne yargıya olan güveni, ne de bu memlekete ilişkin umutları ve huzuru diri tutmanın da mümkünatı yok."