CHP'li Bulut Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarını paylaştı: 40 bin emeklinin maaşını 1 ayda harcadılar

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bulut’un paylaşımı şöyle:

"Bu harcamaların hepsi itibardan...Saray'ın eylül ayı harcaması: 503 milyon 961 bin lira. 40 bin 316 emeklinin, 29 bin 641 asgari ücretlinin maaşını 1 ayda harcadılar.

Yıllık bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olan Saray, yılın ilk 9 ayında 8 milyar 873 milyon 592 bin lira para harcadı. Yılın bitmesine daha 3 ay var ve bu gidişle yine bütçe yetmeyecek."