CHP'li Bulut: Delegelerin özgür iradesiyle seçilmeden hiç kimse o koltuğa oturamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın dün akşam saatlerinden itibaren polis ablukasına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Delegelerin özgür iradesiyle seçilmeden, mazbatasını almadan hiç kimse o koltuğa oturamaz. Delegenin iradesini yok sayıp kayyum atamak, yargı eliyle siyaset mühendisliğine kalkışmak; kolluk kuvvetleriyle CHP’yi abluka altına almak, bu ülkeye de demokrasiye de ihanettir" dedi.

"102 yıllık ulu çınar CHP’nin kökleri milletin iradesindedir, hiçbir güç o millet iradesinin üstüne çıkamaz" diyen Bulut, "Ne kayyuma, ne zulme, ne baskıya boyun eğeriz. Biz, iradesini sandıktan alan bir geleneğin ve demokrasiyi bedeller ödeyerek savunmuş bir tarihin mirasçılarıyız" ifadelerini kullandı.