CHP'li Bulut: "Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler özgür iradeleriyle her soruyu sorabiliyorlarmış, o zaman kendi telefonlarınızla aldığınız ses kayıtlarını yayınlayın"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, resmi sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı dönüşlerinde uçakta gazetecilerle yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamada yaptı.

Bulut, "Erdoğan’ın uçağındaki gazeteciler özgür iradeleriyle kamuoyunun merak ettiği her soruyu sorabiliyorlarmış. Verilen cevapların ses kaydı varmış. Hodri meydan. O zaman kendi telefonlarınızla aldığınız ses kayıtlarını yayınlayın, kamuoyu ikna olsun. Bu vesileyle kayıtta olmayan bazı cümleleri metne nasıl eklediğinizin, kayıtta olan bazı cümleleri de metne eklemekten neden vazgeçtiğinizin açıklamasını da yaparsınız" ifadesini kullandı.