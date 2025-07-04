CHP'li Bulut: Her felakette çaresiz kalan bir iktidar olur mu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, devam eden orman yangınlarına ilişkin iktidarın çözüm üretemediğini söyledi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her felakette çaresiz kalan bir iktidar olur mu? Deprem olur, interneti keserler. Sel olur, sadece izlerler. Ormanlar yanar, günlerce seyirci kalırlar. Maden çöker, işçiler ölür, 'fıtrat' derler. Hiçbir zaman önlem almazlar, hiç 'Burada bizim de sorumluluğumuz var' demezler. Kriz yönetemezler, hesap vermezler, sadece unuttururlar. Sonra da 'biz devlet yönetiyoruz' derler" ifadesini kullandı.