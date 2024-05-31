CHP'li Bulut: İktidar yerel basını gözden çıkardı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve SGK’nın yerel basına verilen ilanların satış limitinin artırmasının can çekişen yerel basının tabutuna son bir çivi daha çakıldığını söyledi. Bulut, “İtibardan, şatafattan tasarruf etmeyenler yerel basını gözden çıkardı” dedi.

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile SGK’nın yerel basına verilen ilanların satış limitini artırmasıyla birlikte yerel basının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yerel basının tek gelirinin gazete abone satışları, reklamlar, Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlar olduğuna dikkat çeken Bulut, genelgede yer alan “Basın ve yayın organlarına ilan ve reklam verilmeyecek, kamu kurum ve kuruluşlarınca hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak” ibaresiyle yerel basının ayakta durmakta zorlanacağını kaydetti.

"TOPLUMUN HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ NE OLACAK?"

Toplumun haber alma özgürlüğüne önemli katkı sağlayan yerel gazetelerin, çok sesli ve özgür bir basının demokrasinin ve demokrasinin güçlendirilmesinin en önemli unsuru olduğunu kaydeden Bulut, bölgenin sesi, gözü ve kulağı durumundaki yerel basının demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu bildirdi. Bulut, ekonomik kriz ortamında, girdilerin yüksekliği, ilan ve reklâm gelirlerinin düşüklüğü ile zor durumda kalan ancak fedakarlıklarla yayın hayatını devam ettirmeye çalışan yerel gazetelerin aylık masraflarını karşılayamaz, personeline maaş ödeyemez hale geldiğini belirtti.

"YEREL MEDYA GÜÇ KAYBEDİYOR"

“Halkın haber alma hakkı için görev yapan yerel basının maddi sorunlar çektiği bilinen bir gerçek” diye CHP’li Bulut, şöyle devam etti:

“Ekonomik krize yenilen her yıl bir bir kapanan gazeteler ile birlikte yerel medya güç kaybediyor. Varlık yokluk mücadelesi veren yerel basının tabutuna son çivi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile çakıldı. Üzerine SGK da Basın İlan Kurumu aracılığıyla yerel gazetelere verilen ilanlarda satış limitini 500 bin liradan 2 milyon 500 bin liraya yükseltti. 2 milyon 500 bin lira altındaki satış bedeli olan ilanlar artık yerel gazetelerde yayınlanmayacak.

KAMUDA İSRAF BİTİRİLSİN

Abone satışları, reklamlar, Basın İlan Kurumu aracılığıyla alınan resmi ilanlar olmadan yerel basın varlığını sürdüremez. Ancak tasarruf denildiğinde kendi itibarlarından, şatafatlarından tasarruf yapmayanların ilk aklına yerel basın geliyor, ‘kemer sıkma’ deyince vatandaş geliyor. Dövizle sözleşme yaptıkları müteahhitler, Kur Korumalı Mevduta, faize verilen milyarlarca lira para gelmiyor. Kamudaki israf yerel gazete aboneliklerinin bitirilmesiyle, ilanların kısılmasıyla önlenemez.”

İKTİDAR DESTEK VERMELİ

Yerel televizyon, gazete ve radyoların yayın hayatlarını sürdürmesi için iktidarı destek vermeye çağıran Bulut, teşviklerin yerel basını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi.