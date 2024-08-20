CHP'li Bulut: İlk yedi ayda 932 bin 503 kişi işsiz kaldı, küfe vatandaşın sırtında!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, hükümetin ekonomi politikalarının vatandaşa işsizlik olarak döndüğünü söyledi. Bu yılın ilk yedi aylık döneminde en az 932 bin 503 kişinin işini kaybettiğini belirten Bulut, “İktidarın ekonomide sunduğu pembe tablonun karanlık yüzü ortaya çıktı. Kemerinde sıkmaktan delik kalmayan vatandaş kötü yönetilen ekonominin bedelini işsiz kalarak ödemeye başladı” dedi.

"VATANDAŞIN KEMERİNDE SIKMAKTAN DELİK KALMADI"

Gerçek işsizlik oranının önceki aya göre 3,8 puan artarak haziranda yüzde 29,2’ye kadar çıktığını hatırlatan Bulut, şunları söyledi:

“Resmi işsiz sayısı 3 milyon 305 bin, eksik istihdamdakiler 3 milyon 932 bin ve iş bulmaktan umudunu kesen 4 milyon 550 bin kişi ile birlikte toplam gerçek işsiz sayısı 11 milyon 787 bin oldu. İktidarın ekonomide sunduğu pembe tablonun karanlık yüzü ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sermayeyi kayıran, küfeyi vatandaşın sırtına yükleyen politikaları işsizler ordusunu büyüttü. Kemerinde sıkmaktan delik kalmayan vatandaş kötü yönetilen ekonominin bedelini işsiz kalarak ödemeye başladı.”

"RASYONEL POLİTİKALAR UYGULANMALI"

Rasyonel politikalar uygulanmazsa önümüzdeki aylarda işsizlik rakamlarının daha da artacağı uyarısında bulunan Burhanettin Bulut, “Sadece vatandaşın kemer sıkmasına yönelik politikalar terk edilmeli, istihdamı önceleyen, ekonomik büyüme ve kalkınmayı hedefleyen politikalar bir an evvel hayata geçirilmelidir. İktidar kendi yarattığı ekonomik krizin faturasını çalışanlara işsizlik olarak ödetemez” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın "İstihdam dostu politikalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edecek" ifadelerini de eleştiren Bulut, “İstihdam dostu politikalarının sonucu 1 milyon işsizse istihdam düşmanı politikaların sonucunu düşünmek bile istemiyoruz” dedi.