CHP'li Bulut: "Kamu yayıncısı TRT bir siyasi partinin borazanı değil, tarafsız olmalıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TRT’nin yayın politikasını eleştirdi. Bulut,”85 milyonun vergisiyle yayın yapan TRT iyice zıvanadan çıktı. Artık açıktan AKP reklamı yapmaya başladılar” dedi.

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda, TRT’nin yayın politikasını eleştirdi. "Kamu yayıncısı TRT bir siyasi partinin borazanı değil, tarafsız olmalıdır” diyen Bulut’un açıklaması şöyle:

“85 milyonun vergisiyle yayın yapan TRT iyice zıvanadan çıktı. Artık açıktan AKP reklamı yapmaya başladılar. Bir kez daha hatırlatalım: 359 sayılı "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Yasası" ile kurulan TRT özerk kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurumdur. Kamu yayıncısı TRT bir siyasi partinin borazanı değil, tarafsız olmalıdır.”