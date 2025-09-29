CHP'li Bulut: Milyonlar borç batağında yaşam mücadelesi veriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın özelleştirme kararlarına ve yurttaşların artan kredi borçlarına tepki göstererek, "Halkın sırtındaki borç yükü artarken, kamu malları tek tek elden çıkarıldı. Bir avuç sermaye sahibi kazanırken, milyonlar işsiz ve borç batağında yaşam mücadelesi veriyor. Resmi rakamların dahi karanlık bir tablo çizdiği bu ortamda, 'büyüyen Türkiye' söylemi aslında büyüyen eşitsizlikleri, büyüyen borçları ve büyüyen çaresizliği perdelemekten öteye gidemiyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; iktidarın 2026 yılında otoyol ve köprüleri özelleştirmeyi planladığını belirterek, bu yıl içinde 1,6 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bulut, bankaların tahsil edemeği ve icraya taşıdığı batık kredilerin tutarının 484,8 milyar liraya ulaştığına dikkati çekerken, iktidarın ekonominin büyüdüğünü iddia etmesine rağmen gerçekte büyüyen tek şeyin işsizlik, borç, icra dosyaları ve özelleştirme bilançosu olduğunu söyledi.

Bulut'un açıklaması şöyle:

"Gerçek işsiz sayısının 12 milyon 63 bine ulaştığı Türkiye’de, sadece yılın ilk sekiz ayında en az 1 milyon 185 bin 735 kişi işini kaybetti. İş-Kur’un işsizlik ödeneğinden yalnızca 579 bin 26 kişi yararlanabildi. 2026’da otoyol ve köprüleri özelleştirmeyi planlayan iktidar, bu yıl içinde 1,6 milyar dolarlık özelleştirme gerçekleştirdi. Bunun 549 milyon doları gayrimenkul satışlarından, 1,1 milyar doları ise işletme ve tesis satışlarından elde edildi.

AKP döneminin özelleştirme bilançosu: 39,1 milyar dolarlık hisse satışı, 18,4 milyar dolarlık işletme/tesis satışı, 651 milyon dolarlık otel ve sosyal tesis, 5,2 milyar dolarlık taşınmaz satışı, 708 milyon dolarlık varlık satışı, 1,1 milyar dolarlık kamu kurumlarına devirle birlikte toplamda 65,2 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı.

Bankaların tahsil edemediği ve icraya taşıdığı batık kredilerin tutarı 484,8 milyar liraya ulaştı. Vatandaşların bankalara ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları ise 5 trilyon 218 milyar lira ile rekor kırdı. Tahsil edilemeyip icra takibine düşen bireysel kredi ve kredi kartı borçları: 207 milyar lira. Sadece bu yılın ilk sekiz ayında 832 bin 331 kişi kredi borcunu, 984 bin 266 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı. Bankalara ve finans kuruluşlarına borcu olan vatandaş sayısı 42 milyon 697 bine ulaştı.

İcra dairelerindeki dosya sayısı 24 milyon 641 bine çıktı. Son bir yılda 1 milyon 758 bin yeni dosya eklendi. Türkiye, iktidarın dilinde sürekli 'büyüyen' bir ekonomiyle övünürken, gerçekte büyüyen tek şey işsizlik, borç, icra dosyaları ve özelleştirme bilançosu oldu. Halkın sırtındaki borç yükü artarken, kamu malları tek tek elden çıkarıldı. Bir avuç sermaye sahibi kazanırken, milyonlar işsiz ve borç batağında yaşam mücadelesi veriyor. Resmi rakamların dahi karanlık bir tablo çizdiği bu ortamda, 'büyüyen Türkiye' söylemi aslında büyüyen eşitsizlikleri, büyüyen borçları ve büyüyen çaresizliği perdelemekten öteye gidemiyor."