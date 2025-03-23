CHP'li Bulut "Mitingi verdiniz mi?" diye sordu, Habertürk spikeri yanıtlayamadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Dün akşam Saraçhane'de gerçekleştirilen Halk Buluşması'na değinen Bulut, "Yaratılan algı operasyonları bu dönem olmaz. Dün akşam sadece dijital mecralardan Saraçhane'deki miting 6 milyona yakın izlenme aldı" dedi.

"Bu bir rekor" diyen Bulut, "Sizin kanallarda yayınlanmamasının, bir başka kanallarda yayınlanmamasının hiçbir anlamı yok. Çünkü toplum şu anda bunu izliyor ve hepsini görüyor" dedi.

Habertürk sunucusu Ela Rumeysa Cebeci, "Biz gece gündüz yayın veriyoruz efendim oralardan, nöbet tutuyoruz" dedi.

Habertürk sunucusunun sözleri üzeren Burhanettin Bulut "Mitingi verdiniz mi efendim, 1 milyona yakın insan vardı" sorusunu yöneltti.

Sunucunun, Bulut'un sorusuna yanıt veremedi.

CHP'li Bulut "Mitingi verdiniz mi?" diye sordu, Habertürk spikeri yanıtlayamadıhttps://t.co/uiREtY9Sud pic.twitter.com/zrS1w10CYF — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 23, 2025

'MERKEZ MEDYA' ELEŞTİRİLİYOR

İBB'ye yönelik soruşturma ve gözaltılar sonrası 'merkez medya' olarak nitelendirilen medya kuruluşları yaptıkları yayınlar nedeniyle eleştiriliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada merkez medyaya seslenerek şunları söylemişti:

"Bu haberleri görmeyin, yapmayın. Pazartesi günü tüketimden gelen gücünü kullanmayan, size hedefe koymayan, ‘Buna sessiz kaldılar görmediler’ diyen, Gezi’de penguen verip de ertesi gün nedamet getirenlere söylüyorum. Polisin ‘220 bin’ dediği, gözün 500 bini gördüğü, dronun 1 milyon çektiği bir gece mitingini görmeyenlere söylüyorum. Sizi izleyen, bize oy veren yüzde 70, sizi izleyenin yüzde 70’i, tüketimden gelen gücünü, diğer firmalarınızın ürünlerini tüketirsem, reklamlarınızı izletirsem namerdim. Hadi bakalım görmeyin, hadi penguene devam edin. Hadi penguen göstermeye devam edin. Gezi’nin ilk iki gün, üç günü olduğu gibi. Hadi, bana diyor, ‘Çok telefon geliyormuş yukarıdan.’ Aşağıdan telefon getireceğim size, aşağıdan. Milyonlardan, 10 milyonlardan. Restoranını açacaksın, yemeyi bize satacaksın, marketinden bize alışveriş yaptıracaksın, yurtdışından getirdiğin arabayı benim seçmene satacaksın sonra bu iğrençlikler olunca da karşı tarafa geçeceksin. Herkes tarafını bilecek. Ya tarafsız olun, ya bundan sonra karşı tarafınızdayız. Haber kanalıyım diye ortaya çıkan, ‘Yukarıdan telefon geliyor’ diye rezillik yapanlara söylüyorum. Sen 1 milyonluk gece mitingini görme, ondan sonra gel, yarın öbür gün gel ‘Genel yayın yönetmenimiz bir kahvenizi içmek istiyor.’ Bir kahvenin 40 yıl hatırı var, bir alçaklığın 40 yıl hafızamda yeri var. Büyük alçaklık yapılıyor."