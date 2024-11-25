CHP'li Bulut: Saray'ın danışmanlarının sayısı ve maaşı yanıtsız kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarını Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, “Cumhurbaşkanlığı Saray’ında, Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yapan kaç kişi bulunmaktadır? Bu danışmanlar hangi kriterlere göre seçilmektedir? Başdanışmanların 2014 yılından günümüze dağılımı nedir? Cumhurbaşkanlığı Saray’ında, danışma kurullarında kaç kişi çalışmaktadır? Danışma kurullarında görev yapanlar nasıl seçilmektedir? Danışman kadrolarına Saray bütçesinden ne kadar para ödenmektedir? sorularını yöneltti.

375 SAYILI KHK İLE ÖDENİYORMUŞ

CHP’li Bulut’un önergesini yanıtlayan Yılmaz, “Danışmanlık ve verilen görevleri yapmak üzere, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı atanabilmektedir. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak atanan personele ilişkin mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler 27/6/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kararname ile düzenlenmektedir” dedi.

“DEVLET SIRRI GİBİ KORUYORLAR”

Önerge yanıtını değerlendiren Bulut, Saray’ın harcama kalemlerinin neler olduğunun Sayıştay raporlarından detaylandırılmadığını, sır olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, “Enflasyonun vatandaşın belini kırdığı ekonomi kriz ortamında Cumhurbaşkanlığı Sarayı harcamalarıyla kamuoyunda tepki çekiyor. Kamu tasarruf ederken Saray’a tasarruf tedbirleri uğramıyor. Başdanışmanların ve danışmanlarının sayısı, bunlara ne kadar para ödendiğini bir türlü öğrenemiyoruz. Saray, devlet sırrı gibi koruyor. Şeffaflık açısından bunların yanıtlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.