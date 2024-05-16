CHP'li Bulut: "Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mehmet Şimşek ve Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı tasarruf paketine tepki gösterdi. Bulut, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin nisan ayı harcamasının geçen yıla göre 8 katına çıktığını söyleyerek "Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, kamuda tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uygulanmadığını belirterek "Kamuda tasarrufun başını saray çekmezse, istisna tutulursa hiçbir kurum söz konusu genelgeye uymaz" ifadesini kullandı.

Bulut, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin nisan ayı harcamasının geçen yıla göre 8 katına çıktığını söyledi.

Külliyede, geçen yıl nisanda 198 milyon 560 bin lira, bu yılın aynı döneminde ise 1 milyar 603 milyon 986 bin lira harcandığını vurgulayan Bulut, "Sarayın 1 dakikalık harcaması 2 asgari ücretlinin maaşını aştı, en düşük 4 emekli maaşına yaklaştı" dedi.

"SARAYA PARA DAYANMIYOR"

Bulut, "Kamuda tasarruf sarayın kapısından bugüne kadar içeri giremedi. Korumalar, lüks araçlar, konvoylar derken sarayın milletin sırtına bindirdiği yük her geçen gün artıyor. Enflasyon karşısında maaşlar kuşa dönmüşken, 10 bin lira sefalet ücretine mahkum ettiği emekliden sabır ve dua isteyen, asgari ücrete ara zammı çok gören saraya para dayanmıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kamuda tasarrufun başını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çekmediği takdirde hiçbir kurumun söz konusu genelgeye uymayacağını ifade eden Bulut, "Memurun lojmanından, servisinden kesinti yapmak yerine kemer sıkmaya saraydan başlanmalıdır" sözlerine yer verdi.