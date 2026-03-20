CHP'li Bulut'tan Akın Gürlek'e 'Furkan Torlak' tepkisi: "Gazetecileri tehdit etmekten vazgeçin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Furkan Torlak ve Akın Gürlek'e tepki gösterdi. Bulut, Torlak’ın gazetecileri arayarak Adalet Bakanı Gürlek lehine paylaşım yapmaları için baskı kurduğunu ifade etti.

Bulut, gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’ndeki görevinden istifa eden Furkan Torlak’ın, resmi bir görevi olmamasına rağmen Adalet Bakanlığı’nda odası bulunduğunu söyleyerek Torlak’ın gazetecileri arayarak baskı kurduğunu belirtti.

Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Furkan Torlak, resmi olarak Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olamadı; ancak bakanlıkta odası var. Yetkisi olmadığı halde, gayriresmi biçimde Bakan adına gazetecileri arayıp 'Bakanımızın yanında olduğunuzu gösteren paylaşımlar yapmazsanız bizden değilsiniz' diyerek açıkça hizaya çekmeye kalkıyor."

"KİMSE SİZİN PROPAGANDA MEMURUNUZ DEĞİL"

Bulut, Bakanlığın kurgulanmış soru-cevaplarla skandalları perdelemeye çalıştığını söyleyerek, şeffaflık çağrısı yaptı. Gazetecilere yönelik "örtülü tehditlerin" son bulması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Sayın Bakan çıkıp tüm taşınmaz bilgilerini eksiksiz, açık ve şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamalıdır. Hiç kimse sizin propaganda memurunuz değil" dedi.

Bulut’un paylaşımı şöyle:

"Ateş bacayı sardı…

Furkan Torlak, resmi olarak Adalet Bakanlığı Basın Müşaviri olamadı; ancak bakanlıkta odası var. Yetkisi olmadığı halde, gayriresmi biçimde Bakan adına gazetecileri arayıp ‘Bakanımızın yanında olduğunuzu gösteren paylaşımlar yapmazsanız bizden değilsiniz’ diyerek açıkça hizaya çekmeye kalkıyor.

Genel Başkanımızın ortaya koyduğu belgeler ortadayken, kurgulanmış soru-cevaplarla bu skandalı perdeleme çabası artık inandırıcılığını tamamen yitirmiştir. Yapılması gereken nettir: Sayın Bakan çıkıp tüm taşınmaz bilgilerini eksiksiz, açık ve şeffaf biçimde kamuoyuna açıklamalıdır.

Gazetecilere örtülü tehditler savurmaktan da vazgeçin. Bırakın herkes işini yapsın, ak koyun, kara koyun ortaya çıksın. Hiç kimse sizin propaganda memurunuz değil!"